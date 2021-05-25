«Портить не хочу нервишки»: Орбакайте в бальном платье с пышной юбкой и косухе босиком прошлась по пляжу

Певица в свой день рождения презентовала в Instagram новый клип на песню «Я - Кристина Орбакайте».

25 мая Кристина Орбакайте отмечает юбилей. Ей исполнилось 50 лет. По этому случаю в своем микроблоге дочка Примадонны отечественного шоу-бизнеса поделилась свежими кадрами своего нового клипа на песню «Я — Кристина Орбакайте». На песчаном пляже возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова позировала в кипенно-белом бальном платье с пышной юбкой-колокол. Изюминкой образа стала косуха, которая добавила всему луку молодежного драйва и динамики. По пляжу Кристина гуляла босиком, наслаждаясь теплым бризом.

«Вот такие вот делишки, портить не хочу нервишки!» — напевала на пляже Кристина. «Дорогие, друзья! У меня премьера песни о современной женщине, которой знакома свобода и гордость, и никто не смеет унизить ее нелюбовью или пренебрежением. Именно об этой любви к себе, я провозглашаю в своей песне. Слушайте, вдохновляйтесь и пойте вместе со мной! Мой новый сингл «Я — Кристина Орбакайте» с сегодняшнего дня доступен на всех цифровых площадка», — отметила певица.

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