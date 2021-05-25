Орбакайте в персиковой юбке из фатина и сапогах-чулках умело подчеркнула тонкие щиколотки

Кристина Орбакайте слывет первой модницей. В гардеробе поп-дивы есть место и для повседневных джинсов-бойфрендов с жакетами, и для монохромных костюмов с «мужскими» пиджаками и брюками-палаццо, и для вечерних дизайнерских платьев.

На одном из светских мероприятий возлюбленная бизнесмена Михаила Земцова появилась в пышной персиковой юбке из фатина с аппликацией в виде серебристых мерцающих звездочек. Образ дополнила бежевая блузка в стиле casual. А изюминкой аутфита стали белоснежные сапоги-чулки. Благодаря которым певица умело подчеркнула стройные изящные щиколотки.

Один из снимков, на котором Орбакайте позировала в ярком весеннем луке, появился на фанатской страничке певицы в Instagram, ранее эти же кадры можно было увидеть и в фотогалереях.

25 мая Кристина Орбакайте отмечает юбилей. Ей исполнилось 50 лет. Будучи дочерью Примадонны отечественной эстрады, певица сумела доказать поклонникам, что она может добиться больших высот в творчестве и без помощи именитой мамы. Орбакайте играет в театре «Современник», дает концерты, снимается в кино, принимает участие в рекламных проектах, много путешествует и растит девятилетнюю дочку Клавдию. На все она старается находить время и силы. У артистки также есть страшие сыновья: 30-летний Никита Пресняков и 22-летний Дени Байсаров.

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