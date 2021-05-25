В стиле Prada: Алсу после советов Александра Рогова по моде примерила рубаху оверсайз

Алсу отметилась в Музыкальном училище имени Гнесиных на выступлении дочери Микеллы. Певица предстала в учебном заведении в брюках палаццо и полосатой рубахе оверсайз, из-под закатанных рукавов которой виднелись еще одни рукава – уже белой рубашки. Так теперь модно носить вещи, о чем стало известно на YouTube-шоу «Шоп-контент».

«Закатанные рукава — классный тренд, стилистический, который вы можете повторить, использовать на практике уже сейчас. Хотя это тренд чуть ли не следующего сезона (осень-зима 2022 года)», — замечал ведущий проекта стилист Александр Рогов.

Фишка состоит в том, что теперь не просто закатывают рукава, а демонстрируют под ними еще одни. И чем выше подняты верхние рукава – тем моднее. По словам фэшн-эксперта, эту моду в широкие массы привнесли ведущие модельеры мира. В частности, такой прием использовал Раф Симонс в своей актуальной коллекции, а также в коллекции для Prada.

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