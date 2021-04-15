«Не подвернуть, а высоко задрать»: Рогов показал, как теперь закатывают рукава модницы

Подвернутыми рукавами пиджаков, жакетов, рубах и курток сейчас никого не удивишь. Из разряда трендов эта манера постепенно перешла в категорию классики. Однако в этом году дизайнеры одежды предложили носить рукава в новой манере. Об этом рассказал Александр Рогов на своем YouTube-шоу «Шоп-контент».

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«Закатанные рукава – классный тренд, стилистический, который вы можете повторить, использовать на практике уже сейчас. Хотя это тренд чуть ли не следующего сезона (осень-зима 2022 года). Все это случилось благодаря Рафу Симонсу, который показал это в своей актуальной коллекции, а также в коллекции для Prada. Возьмите свой базовый пиджак, возможно, темного оттенка, черный, синий, бордовый, коричневый, и очень-очень высоко поднимите рукава. Их нужно не подвернуть, а реально высокого задрать. Внутри пиджака на вас обязательно должна быть либо водолазка, либо какой-то тонкий свитер, либо рубашка. Еще лучше, чтобы все вместе это было», — рассказал Рогов.

Стилист сказал, что этот тренд ему очень нравится, хотя он и не очень практичный. Эта мода больше подходит для фотосессий, поскольку носить такие задранные рукава пиджаков или курток на самом деле не очень удобно.

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