«С любовью и уважением»: Пригожин тепло обратился к Орбакайте в день ее 50-летия

Певица принимает поздравления с днем рождения с полуночи.

Череду звездных дней рождения в мае продолжил юбилей Кристины Орбакайте. Звезда отмечает 50-летие и принимает поздравления от родных, друзей и поклонников с самой полуночи.

Среди уже поздравивших певицу – продюсер Иосиф Пригожин. Он обратился тепло к имениннице, опубликовав совместное фото.

«Дорогая Кристиночка! С юбилеем тебя. Будь счастлива, будь любима, будь востребована. С любовью и уважением», — подписал Пригожин снимок.

Первым в Сети юбиляршу поздравил бывший муж Владимир Пресняков. Музыкант написал Орбакайте трогательное обращение, в котором поблагодарил ее за их юность и сына, которому уже, кстати, 30 лет.

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