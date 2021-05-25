«Спасибо за нашу юность»: Пресняков в честь 50-летия Орбакайте обратился к имениннице с благодарностью за сына

В череде майских праздников свой день рождения отмечает певица, актриса Кристина Орбакайте. Старшей дочери Аллы Пугачевой 25 мая исполнятся 50 лет. Праздновать юбилей именинница планирует в Москве, хотя давно уже проживает в Нью-Йорке.

Самым первым поздравить юбиляршу в Сети поспешил бывший возлюбленный Кристины Орбакайте певец Владимир Пресняков-младший. Он разместил совместное фото с именинницей времен юности, когда они вдвоем были счастливы и воспитывали общего сына Никиту.

«Дорогая Кристиночка! Сегодня твой день. Я очень рад этому и тому, что Ты когда то появилась на свет! Ведь спустя годы на свет появился наш необыкновенный Сын! Спасибо огромное Тебе за него. Спасибо за нашу юность.

Я думаю, что многое в жизни предначертано, это и есть — судьба. Мы должны были встретиться и воплотить в реальность наши удачи и ошибки и подарить миру Никитона», — трогательно написал музыкант.

Напомним, что Кристина и Владимир были в отношениях 11 лет. Они познакомились, когда Пресняков-младший был на пике популярности и имел многомиллионную армию фанаток, а Орбакайте только-только делала первые шаги в музыке. Сейчас их общему уже 30 лет, он совсем недавно отметил свой юбилей.

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