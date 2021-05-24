«Хорошее настроение»: Проскурякова в мини-шортах прошлась по «босоногой тропе»

Юлия Проскурякова и Игорь Николаев живут в браке более десяти лет, а знакомы они уже порядка 15. В этом году их дочке Веронике исполнится шесть лет. Звездные родители души не чают в малышке, которая, несмотря на возраст, уже увлекается пением и даже выходит с ними на сцену. Последние весенние дни семья решила провести в Латвии. Кадрами с отдыха Юлия поделилась в своем Instagram.

«В прошлом году мы посетили оздоровительную «Босоногую тропу» в Латвии, впечатления невероятные! Тропа состоит из разных природных поверхностей, камней, валунов, шишек, битых стекол. Цель такой прогулки — оздоровление и хорошее настроение!» — написала Проскурякова.

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На кадрах артистка запечатлелась в белой футболке и коротких шортах из денима, блеснув стройными ногами. Прогулочный образ завершила шляпой из денима.

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