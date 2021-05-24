Эффектный красный: Барановская с романтическими локонами поддержала тренд на косухи

Юлия Барановская, как и многие другие звезды телевидения, активно следит за модными трендами. На этот раз она позировала в актуальной для сезона кожаной косухе. При этом, если зачастую модницы выбирают черные куртки, телеведущая решила пополнить свой гардероб ярко-красной.

«Понедельник – день отличный. Вылетаю в Пензу, вечером обратно. Покой нам только снится», — написала Барановская.

Романтичности образу Юлия придала с помощью локонов и яркого макияжа глаз.

«Шикарная! Очень идет прическа! Эти глаза огонь! Красавица!», — писали пользователи Сети.

Напомним, Барановская воспитывает троих детей от экс-футболиста Андрея Аршавина. Зимой этого года она купила свой дом в Подмосковье. Стоимость такого жилья в том районе оценивается в миллион долларов.

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