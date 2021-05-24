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«Ой, молодец!»: 7-месячный сын Подольской в голубой кофточке показал, как умеет ползать назад

Необычный способ передвижения вызвал восторг у сестры певицы.

«Ой, молодец!»: 7-месячный сын Подольской в голубой кофточке показал, как умеет ползать назад
Наталья Подольская. Фото: Global look press

В октябре прошлого года Наталья Подольская стала во второй раз мамой, подарив своему мужу Владимиру Преснякову третьего наследника. Пара уже воспитывает пятилетнего Артемия. Кроме того, у музыканта от отношений с Кристиной Орбакайте есть 30-летний сын Никита Пресняков.

Тем не менее, малыша ждали много лет, а теперь счастливые родители надышаться на него не могут. Для рыжеволосой артистки ее дети в приоритете, а работа и светские мероприятия – на втором плане. Накануне она, к примеру, быстро покинула премию RU.TV, ограничившись лишь появлением на красной дорожке мероприятия. Девушка поспешила домой к сыновьям.

На днях маленькому Ванечке исполнилось 7 месяцев, как малыш вырос и на что он уже способен, показала в личном блоге сестра Натальи Юлиана. Мальчик в голубой кофточке и полосатых ползунках активно ползал. Правда необычно – в обратную сторону, вызвав своим поведением восторг у тети.

«Вот так мы ползем назад! Вот так мы работаем! Ой, молодец!» — комментировала девушка происходящее.

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