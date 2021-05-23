«Мы все обалдели!»: Подольская впечатлила родственников алым платьем с фантазийной юбкой

Звезда появлялась в этом ярком наряде на премии RU.TV.

Наталья Подольская отметилась на красной дорожке премии RU.TV в заметном алом образе. Звезда примерила алое платье с фантазийной пышной юбкой, практически полностью состоящей из воланов.

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Однако сразу после позирования фотографам звезда покинула светское мероприятие, поспешив домой к маленькому сыну Ванюше. Напомним, малыш родился 22 октября прошлого года и стал вторым ребенком в паре Натальи Подольской и Владимира Преснякова. Они также воспитывают пятилетнего Тему.

Дома певицу встретила ее сестра-двойняшка Юлиана и ее дочки, тоже близнецы, Саша и Настя. Одна из девочек, увидев тетю в шикарном наряде буквально остолбенела, глядя на нее восхищенными глазами.

«Мы все обалдели!» — сказала сестра Натальи.

После общения с родственниками, Наталья поспешила к своему маленькому Ванечке, не снимая платья, она нежно прижала его к сердцу.

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