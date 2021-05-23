Точь-в-точь Мальвина: Савельева в многоярусном платье с воротником «Клодин» пришла на вечеринку к Судзиловской

Еще 20 мая Олеся Судзиловская отметила 47-летие. На вечеринке актрисы побывала и экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева. Для тематического праздника в честь именинницы возлюбленная Кирилла Сафонова выбрала яркий сказочный образ. Она перевоплотилась в Мальвину из истории про Буратино и золотой ключик. Для этого певица примерила многоярусное кипенно-белое платье с рукавами-фонариками и объемным воротничком «Клодин», который лежат на плечиках наряда. Изюминкой образа стала прическа поп-дивы: Саша не побоялась поэкспериментировать со стилем, отдав предпочтение парику с голубой шевелюрой.

«Мне нравятся мои друзья за страстный темперамент и фантазию! Ну когда бы я еще вышла в таком образе на вечеринку?! Олеся Судзиловская спасибо за праздник!» — отметила певица.

Саша осталась в восторге от своего преображения. Артистка всюду появляется с мужем Кириллом Сафоновым. Однако в кадре певица позировала одна. Может возлюбленный экс-солистки группы «Фабрика» остался дома с сынишкой Леоном.

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