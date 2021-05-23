С косынкой на голове: Нетребко в пастельно-голубом тренче и «рваных» джинсах отдохнула на яхте

49-летняя Анна Нетребко в своем микроблоге поделилась свежим снимком с речной прогулки по Неве. На первом фото возлюбленная азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова позировала в гордом одиночестве, демонстрируя свой трендовый аутфит. Оперная дива примерила пастельно-голубой тренч, джинсы с «рваными» коленками, а голову певица покрыла модной шелковой косынкой. При этом Анна позировала босиком, сняв обувь. В руке Нетребко держала бокальчик с игристым напитком, как бы приветствуя Санкт-Петербург.

«Салют!» — подписала она снимок. «Ух, как красиво!» — восхитилась возлюбленная музыкального продюсера Иосифа Пригожина. «Красота!» — вторит певице Олеся Судзиловская.

А на втором снимке оперная дива предстала в компании друзей. Из-за новой волны коронавируса и локдаунов в Европе Анне Нетребко большую часть времени проводит на родине, она уже побывала в столице и наведалась в Санкт-Петербург.

Напомним, что муж певицы Валерии в костюме Ананаса принимал участие в шоу «Маска». В этом же проекте, но в костюме Ламы выступал азербайджанский тенор Юсиф Эйвазов, который успел подружиться с Носорогом. Под его маской скрывался солист группы «Иванушки International» Кирилл Туриченко.

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