«Моя Ламочка полюбилась многим»: муж Анны Нетребко обратился к поклонникам шоу «Маска»

Оперный певец Юсиф Эйвазов признался, что ему было непросто идти на смелые эксперименты в проекте.

Второй сезон самого засекреченного и рейтингового проекта телеканала НТВ «Маска» завершился больше двух недель назад. Но и поклонники шоу, и его участники продолжают испытывать некое «послевкусие». Телезрители все еще обсуждают детали двенадцати выпусков сезона и его финал, а герои признаются, что скучают по «Маске».

Большой пост, посвященный своим поклонникам, опубликовал в Instagram муж Анны Нетребко, тенор Юсиф Эйвазов, выступавший в «Маске» в образе Ламы и занявший второе место.

«Я оперный певец и нахожусь в таком возрасте, когда очень не просто идти на всякого рода эксперименты, как с голосом, так и образом, — признался Юсиф Эйвазов. — Я безумно счастлив, что сделал это. Моя Ламочка полюбилась многим — и взрослым, и детям, за что я от души вас благодарю».

Оперный исполнитель признался, что считает свое участие в шоу «Маска» одним из самых ярких событий в жизни. И сейчас ему очень не хватает тех эмоций, которые он переживал на проекте.

«Шоу окончено, маски сняты, но поверьте, я очень скучаю, пересматриваю номера, вспоминаю и общаюсь с волшебными людьми, с которыми меня свела судьба на этом проекте», — добавил Юсиф Эйвазов.

Смотрите также: