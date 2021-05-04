«Леша умеет удивлять»: Каменских похвасталась сюрпризом от мужа в день своего рождения

Настя Каменских 4 мая отмечает 34-летие. В этот день не обошлось без сюрпризов, ее муж Алексей Потапенко (Потап) порадовал девушку с самого утра.

«Я только вернулась с концерта, жутко устала от долгого перелета и хотела только одного: поскорее в душ и спать. Но Леша, конечно, умеет удивлять. С порога он объявил мне, что подготовил сюрприз и отвел меня на студию…» — рассказала звезда в личном блоге.

Как выглядел сюрприз от возлюбленного артистка показала на YouTube-шоу «Девочки рулят». Оказалось, что супруг знаменитой брюнетки пригласил в гости подруг, которые вместе с мамой Анастасии встретили ее мини-фейерверками и праздничным тортом с горящей свечой. Но на этом сюрприз не закончился. Потап ко дню рождения смонтировал для своей спутницы жизни фильм о ее пути к успеху и семейному благополучию. Видео очень растрогало Настю.

«Благодаря самым близким для меня людям я вспомнила, как много мы всего успели сделать за время существования проекта NK. Я вспомнила, как это было круто. И напомнила себе, кто я есть на самом деле», — прокомментировала Каменских.

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