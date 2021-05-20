«Была молодая»: Кудрявцева призналась Урганту, что просила сына не называть ее мамой

Лере Кудрявцевой 19 мая исполнилось 50 лет. В свой юбилей знаменитость пришла на шоу Первого канала «Вечерний Ургант», где ведущий Иван Ургант предложил ей поиграть в игру, честно отвечая на вопросы.

Звезда приняла эти правила и, когда рулевой проекта спросил ее, не просила ли она когда-либо сына Жана не называть ее мамой, а внука Леву бабушкой, она ответила:

«Говорила сыну, когда была молодая. Было такое. Но это длилось недолго. А на счет внука, я наоборот, обожаю и прошу называть меня «бабушка». Мне дико нравится, потому что в моей голове это не укладывается. «Бабуля», бабушка», — класс».

Отметим, что мамой Лера стала рано – в 18 лет. Она подарила сына Сергею Ленюку, на тот момент барабанщику группы «Ласковый май». Этот союз звезда считает неудачным, впрочем, как и второй брак с бизнесменом Матвеем Морозовым. А вот третьи законные отношения с хоккеистом Игорем Макаровым позволили ей испытать настоящее женское счастье. Ему блондинка родила в 2018 году дочь Машеньку. Любопытно, что буквально за три месяца до этого она стала бабушкой – у ее сына Жана родился сын Лева.

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