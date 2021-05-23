Лопырева в элегантном жакете оттенка кофе отметилась с мужем в Александринском театре

Звезда предстала на спектакле «Преступление и наказание» в Санкт-Петербурге.

Модель Виктория Лопырева в компании мужа, первого заместителя председателя правительства Республики Коми, Игоря Булатова посетила Александринский театр в Санкт-Петербурге. Звезда предстала в свете в элегантном твидовом жакете оттенка кофе.

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Перед показом спектакля «Преступление и наказание» специально для знаменитостей директор заведения Сергей Емельянов провел экскурсию по всему зданию.

«Царская ложа на исторической сцене просто великолепна. Сразу представила, как во времена царя театр иллюминировали свечами», — написала в личном блоге Виктория.

Напомним, блондинка больше года пребывала в Арабских Эмиратах, однако в конце мая она вместе с сыном Марком Лионелем приехала в Россию. Всей семьей они решили навестить Северную столицу, наслаждаясь местными красотами и достопримечательностями.

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