Радость — два кота: 80-летняя Елена Камбурова провела экскурсию по своей столичной квартире

Народная артистка РФ пустила к себе домой съемочную группу. Она живет одиноко, но рядом с ней всегда находятся животные, которых женщина очень любит.

Елена Камбурова спела множество песен и подарила свой голос большому количеству актрис, за которых пела в кино. В прошлом году она отметила юбилей — 80 лет. Ее не часто можно увидеть на паблике. Она сначала была замужем за композитором Кириллом Акимовым, а после развода обрела счастье с актером Алексеем Воскресенским. Однако детей она так и не завела. О том, как живет артистка теперь, у нее узнал Андрей Малахов в шоу «Привет, Андрей!».

Съемочная команда ведущего запечатлела, как Камбурова навещает могилу Фаины Раневской. Именно она захотела, чтобы на памятнике была маленькая скульптура ждущей собаки, олицетворяющей лучшего четвероногого друга покойной советской актрисы. Сама Елена Антоновна очень любит животных и подкармливает голубей в своем микрорайоне.

«Все голуби микрорайона знают вас», — пошутил Малахов.

После этого актриса провела экскурсию по своей квартире. В прихожей на стене висит много колокольчиков. В гостиной все выдержано в белых и песочных тонах. там можно увидеть диван без изысков и деревянную мебель. На полках стоит множество книг и косеты. В комнате есть пианино, а над ним висит портрет собаки артистки Тоши, и кошек, которые сейчас живут с Камбуровой. На подоконнике есть горшки с цветами. Можно увидеть и плюшевые игрушки, хоть детей у звезды и нету.

«Я очень люблю колокола и колокольчики. Постепенно мне начали дарить эти колокольчики. Это моя любовь — дендроагаты. Посмотрите, какая живопись камня. Этой мой любимый Тоша! Любимейшее существо, которое пострадало от догхантеров. Было время, когда у нас травили собак. Такие сволочные люди», — поделилась артистка.

Елена Антоновна выразила любовь к кошкам и собакам. Она заверила, что этих животных невозможно не любить.

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