«Пошлости в выступлениях хватало»: Камбурова высказалась о «Рождественских встречах» Пугачевой

Как отметила певица, Примадонна приглашала ее выступать, но она всегда отказывалась.

Певица Елена Камбурова нелестно отозвалась о «Рождественских встречах» примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой. По ее словам, коллега не раз пыталась заманить ее на такие мероприятия, которые транслировали по центральным каналам, но она всегда наотрез отказывалась.

«Пугачева приглашала меня выступить в своих «Рождественских встречах», но я отказалась. Атмосфера этих встреч для меня неприемлема. Да и пошлости в выступлениях Аллы хватало». Елена Камбурова

Кстати, много лет назад Елену Камбурову и Аллу Пугачеву часто сравнивали. Причем, к примеру, российский композитор Микаэл Таривердиев в мемуарах писал, что Примадонна оказалась успешнее Камбуровой.

Сама исполнительница призналась, что такие сравнения были для нее неприятной неожиданностью. Она уверена, что свое влияние на композитора оказала его жена Вера. Кстати, песни для фильмов «Король-олень» и «Ирония судьбы» должна была записывать именно Камбурова. В последний момент Таривердиев сделал выбор по каким-то причинам в пользу Пугачевой, сообщает портал eg.ru.

Елена Камбурова — народная артистка России. Она лауреат Государственной премии. Основатель и художественный руководитель Московского театра музыки и поэзии.