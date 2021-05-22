«Будет ликвидирована безвозвратно»: Ани Лорак может лишиться своей фирмы после скандала с Меладзе

Стало известно, что певица Ани Лорак потеряла свой бизнес. Некоторые поклонники знаменитости связывают это с недавними обвинениями артистки в адрес продюсера Константина Меладзе.

Напомним, исполнительница после скандала с Еленой Прокловой тоже рассказала о домогательствах. Певица обвинила брата музыканта Валерия Меладзе. Однако далеко не все звезды российского шоу-бизнеса поверили Лорак.

На артистку обрушился шквал негативных сообщений. А недавно Лорак заинтересовались в Федеральной налоговой службе. Там принимают решение закрыть фирму певицы.

Оказалось, юридический адрес фирмы Лорак не соответствует фактическому.

«ООО «Ани Лорак Продакшн», учредителем и директором которой является Каролина Куек (настоящее имя певицы. — Ред.), тоже была вполне приличная, — отмечает юрист. — По крайней мере, по последней бухгалтерской отчетности за 2019 год, выручка составляла 40 миллионов, прибыль — 15 млн. Теперь, если фирма будет закрыта из-за недостоверного адреса, артистка будет наказана: несколько лет она не сможет открывать и возглавлять компании», — комментирует претензию налоговой службы юрист «Комсомольско правды» — Михаил Алексеев.

Эксперт добавил, что у фирмы Лорак еще есть шанс, однако если она исправит все ошибки:

« У ООО есть некоторое время, чтобы изменить ситуацию, связавшись с проверяющими. Если же этого не происходит, налоговая начинает процедуру ликвидации организации, которая длится несколько месяцев. Если фирма вновь никак себя не проявит, то она будет ликвидирована безвозвратно».

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