«Необоснованная травля»: Лорак заступилась за Меладзе после намеков на домогательства с его стороны

Певица поспешила внести ясность в свое интервью. Она заявила, что ее слова были неправильно поняты.

В последнее время в отечественном шоу-бизнесе все чаще звучат обвинения в домогательствах. Ранее Елена Проклова поведала, что к ней приставал известный актер, когда ей было 15 лет. Не удивительно, что и слова Ани Лорак были восприняты очень остро. Напомним, что в передаче «Судьба человека» она раскрыла подробности своей жизни, а также рассказала о работе с Константином Меладзе. Девушка призналась, что не подписала с ним контракт, так как не смогла согласиться с неоднозначными условиями.

«Костя испытывал ко мне симпатию. Будь я другим человеком, моя жизнь пошла бы по взлетной полосе. Но у меня всегда были свои понятия о том, как надо. И ту работу, которую он мне предлагал, и тот путь развития — они мне не подошли», — сказала артистка.

После этого многие накинулись на композитора с осуждениями и критикой. При этом среди звезд были те, кто недоумевали. Даже певица Лолита, которая знает большинство звезд очень близко, заверила, что не замечала такого поведения за братом Валерия Меладзе. Сам композитор предпочитал не комментировать нелестные слова о нем, а его брат заверил, что к Лорак Константин относился только как к сестре, с такой же нежностью.

И вот спустя несколько дней певица решила внести ясность в произошедшее. Она поменяла свои показания, заверив, что ее просто неправильно поняли. Лорак заступилась за композитора и призвала закрыть тему, которую все так яро обсуждают.

«Мы с вами живем в эпоху общественного порицания, где можно перекрутить и извратить любое слово. Так и случилось недавно, когда были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь, — к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое. Добро победит», — высказалась звезда.

Комментарии к своему посту она отключила, чтобы избежать нападок со стороны хейтеров.

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