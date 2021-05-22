«Начал выписывать свои обиды на папу — их было больше 300»: Никита Ефремов признался, что простил отца

Первенец известного актера Михаила Ефремова — Никита Ефремов — рассказал, что только недавно стал прорабатывать детские травмы.

Никита признался, что смог простить отца. Хотя в детстве тяжело переживал развод родителей.

Напомним, экс-редактор в Московском театре «Современник» Ася Воробьева и актер Михаил Ефремов разошлись, когда Никита был еще ребенком.

«С мамой я все время пытаюсь что-то доказать, показать, что я уже не ребенок. С отцом проще. Я в какой-то момент начал выписывать свои обиды на папу — их было больше 300», — рассказал Никита в интервью на YouTube-шоу «Георгий за кадром».

Знаменитость добавил, что благодаря курсам у психолога смог принять поступки отца. Никита понял, то отец не желал ему зла.

«Я увидел, что постоянно жду от него того, что он не хочет или не может мне давать. Но ведь обиды — это мои ожидания, как правило», — отметил Ефремов.

Также Никита признался, что психология помогает ему разобраться и со своими отрицательными качествами. Терапия избавила артиста от пагубных привычек.

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