«У меня сердце колошматило»: сын Ефремова рассказал, почему не приехал к отцу после аварии

Никита Ефремов впервые прокомментировал аварию, которая произошла по вине его отца Михаила Ефремова. Напомним, что заслуженный артист в пьяном состоянии сбил фургон, водитель которого, Сергей Захаров, погиб.

В интервью Ксении Собчак на ее YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» он признался, что испытал сильную боль, узнав о трагедии. Справиться с ней ему помогли друзья и его терапевт. По словам артиста, он практически сразу же предпринял попытку позвонить отцу, но тот не взял трубку.

Однако приехать на место аварии, как это сделал Сергей Гармаш, Никита не решился. На вопрос «почему?» ответил туманно: «Там в момент сразу создается это огромное облако людей, которые на этой трагедии делают…» Собчак не дала договорить актеру и возмутилась: «Какая разница, какие люди? Ты видишь, что отец нетрезв!»

«Я понял в тот момент, что никаких конструктивных действий не сделаю, у меня сердце колошматило. Я по себе знаю, по своей терапии, что эта ситуация называется не «здесь и сейчас», что я на очень сильных чувствах. А на очень сильных чувствах я могу сделать человеку еще хуже. Для того, чтобы мне помогать человеку, мне нужно самому быть спокойным, а на тот момент я не мог себе это позволить. Хотя у меня, конечно, было желание», — оправдался 32-летний мужчина.

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