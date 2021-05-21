«Почему бы и нет»: старший сын Кристины Орбакайте устроил аниме-вечеринку на даче Аллы Пугачевой

Кажется, что самой певице и актрисе Кристине Орбакайте тридцать лет, ну или, немного больше. Но нет! Звезде на днях исполнится пятьдесят лет, а двадцать первого мая отмечает день рождения старший сын дочери Примадонны Никита Пресняков. И вот ему-то как раз и тридцать.

По случаю круглой даты наследник известного семейства устроил вечеринку в стиле аниме – японских мультфильмов. Большая часть аниме рассчитана на подростковую и взрослую аудиторию.

Праздник Никита Пресняков устроил шумную вечеринку во дворе дачи своей бабушки Аллы Пугачевой в деревне Дурыкино. На участке был накрыт шатер – под ним столы с угощениями для гостей.

Виновник торжества, как и его гости, косплеили персонажей аниме, со стороны все это выглядело довольно необычно и ярко.

«Аниме-туса на тридцать лет? Почему бы и нет!» — подписал свое фото в Instagram Никита Пресняков.

На праздник он явился в образе Пейна.

«Он рыжий», — объяснил свой выбор виновник торжества.

Одной из первых на яркий образ сына отреагировала Кристина Орбакайте.

«Круто», — написала певица в комментариях.

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