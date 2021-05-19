«Мы достаточно просто питаемся»: Кристина Орбакайте рассказала, что готовит для мужа и дочки

Семья вокалистки во время пандемии узнала, что та еще и прекрасная хозяйка.

Известная певица Кристина Орбакайте рассказала, как ее семья пережила самоизоляцию. До конца лета прошлого года Кристина с мужем Михаилом Земцовым и дочкой Клавой находилась в Майами. Только в сентябре звезда с семьей смогла приехать в Москву, где у нее были спектакли и съемки в Новогодних программах.

Во время пандемии Кристина Орбакайте максимум времени посвящала своей дочери Клаве. Раньше она не могла себе этого позволить из-за насыщенного рабочего графика.

«А тут Клавуся узнала, что мама может быть дома, что мама умеет готовить, с уроками помочь, стихи написать», — поделилась Кристина Орбакайте.

Она призналась, что за этот период узнала новое и о себе самой, например, что она может быть хорошей хозяйкой. Свою семью, по признанию Орбакайте, она баловала вкусными, но при этом простыми блюдами.

«Мы достаточно просто питаемся. Готовила на завтрак сырники, каши, салаты и супы на обед — рыбные, куриные, овощные. А муж делал ужин — запекал рыбу, курицу, мясо», — поделилась Кристина Орбакайте в беседе с Wday.ru.

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