«Предстоит лето больших размеров»: беременная Лиза Арзамасова переживает из-за увеличивающихся форм

Будущая мама полагает, что ей нельзя расслабляться.

Звезда сериала «Папины дочки» Лиза Арзамасова находится в прекрасном состоянии ожидания малыша. Актриса находится уже на довольно внушительном сроке беременности и через какое-то время подарит своему мужу, прославленному фигуристу Илье Авербуху сына или дочку.

Судя по всему, Лиза прекрасно чувствует себя в интересном положении, она продолжает активно работать, встречается с друзьями и посещает светские мероприятия. В Instagram будущая мама дала понять, что немного переживает из-за набранных килограммов. Лиза Арзамасова поделилась архивным фото, на котором запечатлена совсем худенькой девушкой.

«Этим летом я точно не буду в такой форме. Мне предстоит лето больших размеров», — написала Лиза Арзамасова.

Будущая мамочка разместила фото, где она себе нравится, чтобы оно служило для нее мотиватором и не позволяло расслабляться.

«Вместо зарядки и физических упражнений и пробежек на свежем воздухе пока – работа», — заключила Лиза Арзамасова.

Подписчики актрисы заверили ее, что предстоящее лето будет самым прекрасным и запоминающимся в ее жизни.

«Классный мамский период! Поздравляю! Волшебное время», «Особенное будет лето, невероятное и полное открытий. А форму вернуть — это вопрос самодисциплины, в основном», «Этим летом ты будешь самая прекрасная», — высказываются в Сети.

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