«Хочется лета»: беременная Лиза Арзамасова похвасталась новым маникюром в оттенках моркови

Будущая мама тщательно следит за собой и вовремя приводит ручки в порядок.

Актриса Елизавета Арзамасова находится в прекрасном состоянии ожидания малыша. Через несколько недель звезда сериала «Папины дочки» подарит наследника своего супругу, известному фигуристу и продюсеру Илье Авербуху.

Во время беременности Лиза Арзамасова старается ухаживать за собой и следит за красотой своих рук. В сторис Instagram будущая мамочка похвасталась новым маникюром. Для покрытия ногтей Елизавета выбрала теплый и яркий морковный оттенок.

«Хочется лета», — объяснила Арзамасова свой выбор.

Актриса посещает одного и того же мастера на протяжении довольно продолжительного времени. А потому ее, как постоянную клиентку, пригласили на праздник салона. В кадре видны угощения для гостей.

«Я приехала к девочкам, им как раз два года. – поделилась Лиза Арзамасова. — Мне Анна сегодня пишет: «Лиза, я не могу, вы без маникюра ходите. Быстро приезжайте к нам!» Я говорю: «У меня нет времени, может, через недельку соберусь».

Но Лизу убедили заехать хотя бы на часик, за это время ей успели привести в порядок руки и ногти.

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