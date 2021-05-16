6 простых и эффективных упражнений для пресса
Видео
Как живет Марк Цукерберг: дешевая машина и зарплата в $1
Видео

«Хочется лета»: беременная Лиза Арзамасова похвасталась новым маникюром в оттенках моркови

Будущая мама тщательно следит за собой и вовремя приводит ручки в порядок.

«Хочется лета»: беременная Лиза Арзамасова похвасталась новым маникюром в оттенках моркови
Лиза Арзамасова. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Актриса Елизавета Арзамасова находится в прекрасном состоянии ожидания малыша. Через несколько недель звезда сериала «Папины дочки» подарит наследника своего супругу, известному фигуристу и продюсеру Илье Авербуху.

Во время беременности Лиза Арзамасова старается ухаживать за собой и следит за красотой своих рук. В сторис Instagram будущая мамочка похвасталась новым маникюром. Для покрытия ногтей Елизавета выбрала теплый и яркий морковный оттенок.

«Хочется лета», — объяснила Арзамасова свой выбор.

Лиза Арзамасова показала маникюр в оттенках моркови
Лиза Арзамасова показала маникюр в оттенках моркови. Фото: instagram.com/liza_arzamasova/

Актриса посещает одного и того же мастера на протяжении довольно продолжительного времени. А потому ее, как постоянную клиентку, пригласили на праздник салона. В кадре видны угощения для гостей.

«Я приехала к девочкам, им как раз два года. – поделилась Лиза Арзамасова. —  Мне Анна сегодня пишет: «Лиза, я не могу, вы без маникюра ходите. Быстро приезжайте к нам!» Я говорю: «У меня нет времени, может, через недельку соберусь».

Но Лизу убедили заехать хотя бы на часик, за это время ей успели привести в порядок руки и ногти.

Смотрите также:

Тэги

Елизавета АрзамасоваЛиза Арзамасоваманикюр