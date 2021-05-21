«Мой сладкий сахар»: Лобода показала дочь Тильду в честь ее трехлетия

Светлана Лобода — мама двух девочек. Старшей ее дочке — Евангелине — недавно исполнилось десять лет. А младшей — Тильде — всего три. Ее артистка родила 21 мая 2018 года в Лос-Анджелесе. Имя отца она до сих пор скрывает, впрочем, как и лицо малышки. Но в честь дня рождения показала в своем Instagram несколько кадров, на которых можно рассмотреть Тильду.

«Моя любовь, тебе сегодня три года! Как неумолимо быстро бежит время. И как же я счастлива, что ты у меня есть! Люблю тебя, моя сладкая девочка, мой сладкий сахар. Очень люблю», — написала Лобода.

Напомним, певице приписывали роман с немецким музыкантом Тиллем Линдеманом. Но Светлана никак не комментирует это. Впрочем, как и свою личную жизнь. Хотя в прошлом году, в день 38-летия, на безымянном пальце Лободы появилось кольцо с бриллиантом внушительных размеров.

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