Кукольная девочка: Оля Рапунцель вывела младшую дочку на прогулку в пудровой курточке и чалме

Бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель и ее муж Дима Дмитренко воспитывают двух дочерей: трехлетнюю Василису и Софию, которой исполнится год. Пара все свое время посвящает наследницам, у супругов нет няни, все обязанности, связанные с воспитанием детей, они выполняют сами. Старшая дочка Ольги и Димы еще не ходит в детский садик. Рапунцель утверждает, что пока она в декрете, сама будет присматривать за своими малышками.

Младшая дочка Ольги и Димы, София, уже начинает делать первые шаги. Молодая мама показала в сторис Instagram, как кроха смело перемещается во время прогулки во дворе от лавочки к лавочке, падая и вставая.

«У нас Софиюшка тут ходит – с одной лавочки на другую», — прокомментировала Ольга Рапунцель за кадром.

На прогулку экс-участница «Дома-2» нарядила Софию во все пудровое — штанишки, курточка, а голову девочки украшал трендовый аксессуар. Малышка делает свои первые шаги в шапочке в виде чалмы.

Стоит отметить, что Оля Рапунцель обожает наряжать дочек в красивые наряды. Очаровательные девочки выглядят как две хорошенькие куколки.

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