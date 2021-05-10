«Одна кухня чего стоит»: Оля Рапунцель рассказала о тратах в связи с переездом в собственную квартиру

Экс-участница «Дома-2» объяснила, почему они с мужем до сих пор не обзавелись автомобилем.

Бывшая участница «Дома-2» Ольга Рапунцель устроила интерактив с подписчиками, во время которого ответила на интересующие общественность вопросы о ее жизни с мужем и дочками.

В частности, поклонников интересовало, почему семья до сих пор не обзавелась автомобилем. Ольга Рапунцель справедливо заметила, что они с Димой Дмитренко поставили в приоритет покупку квартиры. Совсем скоро семья получит ключи и будет готовиться к переезду на новое место. Оля рассказала, какие траты в связи с этим ждут ее с мужем.

«Предстоит переезд, небольшой ремонт, так как мы приобрели квартиру с отделкой в Москве. Плюс нужно будет обустроить всю квартиру, одна кухня чего стоит, детская комната, наша спальня, два санузла. Плюс еще кладовку хотим приобрести на первом этаже для всякой всячины», — поделилась Ольга Рапунцель.

У экс-участницы есть еще студия в Одинцово, подаренная ей проектом «Дом-2» за победу в конкурсе «Человек года». Там тоже нужно делать ремонт. Хотя Ольга не исключает для себя и другой вариант – продать квартиру и купить машину. Ей нравится «Мерседес» — ни больше, ни меньше.

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