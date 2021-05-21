Утонченный стиль: 50-летняя Кудрявцева в лавандовом жакете и слаксах подчеркнула стройность ног

Еще историк моды Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники говорил о том, что история Леры Кудрявцевой чем-то напоминает сказку про Золушку. Когда будущая звезда ТВ приехала в Москву из небольшого городка у нее не было никаких связей, блата. Ей приходилось самой добиваться успеха, а сейчас она одна из самых популярных телеведущих и медийных персон. К тому же, яркая блондинка удачно вышла замуж — ее возлюбленным стал хоккеист Игорь Макаров. Молодой красавец души не чает в избраннице, которая старше его на шестнадцать лет.

Лера отдает предпочтение стилю Барби. Она любит яркие оттенки и элегантные наряды. На съемках шоу «Звезды сошлись» Кудрявцева, к примеру, появлялась в удлиненном лавандовом жакете и узких слаксах по фигуре, умело подчеркнув стройность ног. Изюминкой образа стали аксессуары: переливающиеся колье с подвеской и массивный перстень из одного гарнитура.

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