«Наряды всегда отличались провинциальным вкусом»: Васильев не стал ругать Кудрявцеву за кукольный стиль

В своей постоянной колонке для одного из изданий светской хроники ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев прокомментировал стиль и гардероб 49-летней Леры Кудрявцевой.

По словам историка моды, ему приходилось несколько раз встречаться и работать с Лерой, например в Сочи на дне рождения одного богатого казаха они вместе вели праздник. Кроме того, Васильев был гостем на ее программе «Секрет на миллион». Кудрявцева подарила искусствоведу несколько платьев в его коллекцию. И он даже имел возможность поговорить с Кудрявцевой по душам, начистоту.

Лера приехала в Москву из Усть-Каменогорска, из далекой провинции. И рассказала Васильеву, что начинала свою жизнь в столице очень тяжело, за свой успех она заплатила дорогой монетой. У нее не было ни связей, ни большой профессиональной подготовки. Зато сегодня она — очень популярная телеведущая, и это результат упорнейшей работы.

«Ее наряды всегда отличались несколько провинциальным вкусом, я не побоюсь сказать эти слова. Кудрявцева не брендоманка. И если Филипп Киркоров тратился всегда на дорогие наряды только известных марок, то Лера мне говорила, что она обращалась к простым портнихам для создания своих платьев. Но она прекрасно знала, чего требует публика», — приводит 7days слова Александра Васильева.

К тому же у Леры есть красота, обаяние, она девушка с шармом и вечным желанием походить на куклу Барби. «Также добавим, что ее красота — не натуральная. Такого цвета волос в природе не бывает. Но мы не будем ее за это осуждать. Я хочу поздравить Леру с юбилеем. Пожелать ей как минимум еще 25 лет успешной карьеры в шоу-бизнесе, не сдавать позиций и продолжать радовать нас этим потрясающим, удачным кукольным образом, который принес публике столько радости, а Лере, я надеюсь, немало дивидендов», — отметил историк моды.

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