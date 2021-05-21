Под цвет маникюра: Ольга Бузова облачилась в боди трендового оттенка сезона

Телеведущая следит за модными веяниями и всегда в числе первых выгуливает их.

Певица, телеведущая Ольга Бузова является одной из ярых поклонниц моды. Девушка всегда держит руку на пульсе и знает, что будет в тренде в следующем сезоне, стараясь быть в числе первых, кто примерит фэшн-мастхэвы.

К примеру, накануне красотка хвасталась новым маникюром, который входит в топ трендов этого лета – неон на ногтях. А к вечеру в дополнение к яркому дизайну на руках Бузова облачилась в боди ультрамодного оттенка – кислотного салатового.

Этот цвет ранее эксперт по стилю Александр Васильев назвал очень популярным, но недолговечным – его актуальность угаснет столь же быстро, как и разгорелась.

Среди актуальных оттенков сезона, кстати, — ярко-желтый, зеленый, серый. Причем, не только в одежде, но и в маникюре.

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