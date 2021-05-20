«Неприятно, грязно!»: Игорь Янковский рассказал о многочисленных романах Елены Прокловой

Недавно актриса Елена Проклова решилась на откровения. Она предала огласке то, что происходило с ней несколько десятков лет назад. Оказалось, что на съемочной площадке несовершеннолетней девочке приходилось терпеть внимание от взрослых мужчин. После таких признаний, одни осудили актрису, другие — поддержали. А вот Игорь Янковский — племянник знаменитого режиссера Олега Янковского, у которого с Прокловой был роман, — высказал свою точку зрения.

«Дай Бог Леночке хорошей, счастливой жизни. Столько у нее мужчин было, что всех она и не помнит. Ну что тут сделаешь? Ничего! Если она стала это говорить — мне только ее жалко, честное слово. Если у нее с Олегом был какой-то роман — ну сохрани это в себе! Неприятно, грязно!» — сказал Игорь Янковский в студии программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Добавим, что ныне покойный Олег Янковский был женат на актрисе Людмиле Зориной. Ранее 67-летняя Проклова говорила, что у них был красивый роман.

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