Лера Кудрявцева: «Алла Духова призналась, что была плохой женой»
Лера Кудрявцева
Звездный гость
Почему Наталья Орейро так любит Россию
Видео

«Ах, эти ноги»: Лопырева позировала в коротких шортах трендового оттенка

Снимком модель поделилась в своем инстаграме.

«Ах, эти ноги»: Лопырева позировала в коротких шортах трендового оттенка
Виктория Лопырева. Фото: Global Look Press

В последнее время Виктория Лопырева живет в Дубае. Блондинка редко приезжает в Москву, предпочитая ей жаркое солнце Эмиратов. Поэтому и загар у нее соответствующий — сочный и яркий. Неудивительно, что даже неброские оттенки ткани смотрятся на ней эффектно и соблазнительно. На этот раз модель примерила нюдовый наряд. Короткие шорты и топ-бандо дополнила босоножками на тонких ремешках. Снимком поделилась в своем инстаграме.

«Очень красиво! Куколка! Самая красивая! Ах, эти ноги!» — писали пользователи Сети.

Напомним, два года назад Виктория Лопырева впервые стала мамой. Сына она родила от бизнесмена Игоря Булатова, который недавно занял кресло чиновника в одном из российских регионов.

Смотрите также:

Тэги

Виктория ЛопыреваВиктория Лопырева последние новостиЛопыреваЛопырева и БулатовЛопырева новости