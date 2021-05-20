«Ах, эти ноги»: Лопырева позировала в коротких шортах трендового оттенка

В последнее время Виктория Лопырева живет в Дубае. Блондинка редко приезжает в Москву, предпочитая ей жаркое солнце Эмиратов. Поэтому и загар у нее соответствующий — сочный и яркий. Неудивительно, что даже неброские оттенки ткани смотрятся на ней эффектно и соблазнительно. На этот раз модель примерила нюдовый наряд. Короткие шорты и топ-бандо дополнила босоножками на тонких ремешках. Снимком поделилась в своем инстаграме.

«Очень красиво! Куколка! Самая красивая! Ах, эти ноги!» — писали пользователи Сети.

Напомним, два года назад Виктория Лопырева впервые стала мамой. Сына она родила от бизнесмена Игоря Булатова, который недавно занял кресло чиновника в одном из российских регионов.

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