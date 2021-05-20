«Есть еще порох»: 50-летняя Кудрявцева в струящемся платье продефилировала у «Останкино»

Лера Кудрявцева не скрывает, что на ее глазах выросло много артистов. Сама она в 18 лет переехала в Москву. Тогда девушка впервые стала мамой, родив сына Жана от Сергея Ленюка. Однако она рассталась с музыкантом и стала строить карьеру на телевидении. Теперь блондинка является одной из самых известных телеведущих. 19 мая она отметила свой день рождения. В честь этого события звезда даже пришла на шоу «Вечерний Ургант».

В «Останкино» Лера отметилась в одном из нарядов, который она любит. Жена хоккеиста Игоря Макарова предстала в белоснежном мини-платье свободного кроя с рукавами-крыльями. Босоножки на каблуке дополнили ее лук. После эфира телеведущая продефилировала у знаменитого телецентра. Кудрявцева показала стройные и загорелые ноги. Она грациозно двигалась и кружилась, демонстрируя всю красоту образа.

К слову, ей исполнилось 50 лет. Однако многие с трудом верят, что ей уже пошел шестой десяток. Сама Лера призналась, что легко относится к цифре в паспорте.

«Все! Выдохнула! Мои года — мое богатство! Говорят 50 — это некий рубеж, итоги. Я абсолютно спокойно принимаю свой возраст, без истерик и вздохов, я его люблю! Ну уж не знаю почему так. Мамуля — спасибо родная за жизнь!! Жизнь удивительную, разную. Люблю каждого из вас, спасибо за поздравления (читаю до сих пор). Поплакала вчера от всех ваших слов, не понимаю до сих пор, за что я заслужила вашу любовь. Сентиментальная (старая) стала. Люблю! Люблю! Люблю!!! Едем дальше, есть еще порох (или нет) в пороховницах», — рассказала звезда.

Напомним, что Кудрявцева воспитывает дочку Марию, которой скоро исполнится три годика. Более того, телеведущая также успела стать бабушкой. У ее сына с возлюбленной родился первенец — Лев, ему 20 мая исполнилось три года.

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