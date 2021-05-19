Лера Кудрявцева: «Алла Духова призналась, что была плохой женой»

22 мая в 21:00 гостьей ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ станет хореограф Алла Духова. Она расскажет о том, как учила танцевать Филиппа Киркорова, чем вызвала недовольство Аллы Пугачевой и почему, дважды став счастливой мамой, так и не смогла стать счастливой женой.

TODES – это звучит красиво. Танцевальный коллектив с запоминающимся названием сегодня на слуху даже у тех, кто не интересуется ни танцами, ни миром шоу-бизнеса. Последний, кстати, Духовой многим обязан: именно она учила красиво двигаться звезд отечественной эстрады. Татьяна Буланова, Валерий Леонтьев, Сергей Пенкин, Олег Газманов с благодарностью вспоминают о том, как Алла заставляла их тянуть носок и не сутулиться.

«Куда пятка пошла? Куда носок пошел? Тяни носок или наоборот – убери носок!» – вспоминает Валерий Леонтьев.

— А я с такой надеждой спрашиваю: «Валерочка, ты как, не устал?» – смеется Духова, вспоминая своего звездного ученика.

Есть что вспомнить и Кристине Орбакайте. И, кстати, не только об уроках. Я уверена: тот, кто любит танцевать, умеет получать настоящее удовольствие от жизни. И не отказывать себе в таких простых удовольствиях, как ночные посиделки с друзьями. Однажды еще совсем юная Кристина и Алла Духова кутили всю ночь и не заметили, как наступил рассвет.

— Я пришла в гостиницу под утро! – улыбается Орбакайте, вспоминая былые времена.

С Аллой Борисовной Пугачевой Духова, разумеется, тоже хорошо знакома. Однажды Примадонна даже сделала ей замечание.

«Что это вы мою доченьку задвигаете?» – вспоминает Алла слова Пугачевой. – А я отвечаю: «Алла Борисовна, да вы что!»

Филипп Киркоров, который много лет был мужем Аллы Борисовны, тоже учился танцевать именно у Духовой. Могу предположить, что из него получился не самый покорный ученик: темперамент у певца огненный, критику в свой адрес он едва ли приемлет, а без критики в учебе никак.

— Ну, рассказывай, как ты построила Киркорова? – спросила я мою гостью.

— Его же невозможно построить! – расхохоталась Духова, вспоминая, как учила Филиппа эффектно двигаться на сцене.

И научила ведь! Если вы видели хоть один клип Филиппа или бывали на его концертах, вы не сможете со мной не согласиться.

Еще один известный ученик Аллы Духовой – Олег Газманов. Пластичный и гуттаперчевый, он сразу же поразил хореографа своими талантами.

— Он сделал сальто с места! – восхищенно вспоминает Духова. – Хоп – и сделал!

— У меня в запасе всегда был этот ход, – посмеивается Газманов, не без удовольствия вспоминая молодость.

Словом, профессиональная жизнь Аллы Духовой сложилась не просто удачно, а блистательно. Ученики, в том числе звездные, ее любят, имя ее гремит, TODES процветает. А вот личная жизнь отошла на второй план. Неудивительно: мужчинам с сильными женщинами всегда приходится нелегко.

— Антон, какой Алла была женой? – спросила я у одного из бывших мужей Духовой.

— Не очень! – поспешила ответить за него Алла.

Почему личная жизнь Аллы Духовой раз за разом давала трещину? Тяжело ли Духова переживала расставания? И верит ли она в то, что большое женское счастье в ее судьбе еще впереди?

Смотрите ток-шоу «Секрет на миллион» на НТВ – и сами все узнаете.

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