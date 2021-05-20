Актуально и освежающе: Кудрявцева после советов Хромченко облачилась в платье-хит этого сезона

Лера Кудрявцева на свое 50-летие пришла на шоу «Вечерний Ургант» Первого канала в белом платье-балахоне. Именно этот цвет Эвелина Хромченко назвала ранее в числе хитов весны и предстоящего лета.

Виноваты в этом пандемия и интерес дизайнеров к одежде медицинских работников. Однако стилист подчеркивала, что позже белые наряды не потеряют своей актуальности. Они всегда выглядят очень выигрышно, хорошо освежают внешность, дарят ей праздничный вид даже при простом крое. Главное – правильно ухаживать за одеждой и следить, чтобы она была идеально чистой.

Лера рассказала Ивану Урганту на шоу, что она стала бабушкой внука Левы от сына Жана раньше, чем мамой дочки Маши. Статус бабушки ее не смущает, но она не ощущает себя ей в полном смысле слова. Она для Левушки скорее хороший друг, близкий родственник, а печь пироги и вязать носки – это не совсем ее история.

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