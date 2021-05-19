«Не надо изображать из себя девочку-припевочку»: Кристина Орбакайте видит плюсы в своем зрелом возрасте

Кристина Орбакайте — одна из самых стильных и красивых звездных див нашей страны. Через несколько дней дочь Аллы Пугачевой и многодетная мама Кристина отметит юбилей, ей исполнится 50 лет.

«Я не ощущаю его, — говорит о своем возрасте Кристина Орбакайте. — Чувствую, как минимум, на 10 лет моложе цифры в паспорте. Считаю, что многие задумываются о возрасте, когда им просто думать не о чем».

Чтобы выглядеть так же прекрасно, как Кристина Орбакайте, нужно следить за собой, правильно питаться, заниматься спортом. Чтобы отдохнуть и восстановиться после перегрузок, звезда устраивает себе разгрузочный день, принимает ванну. Обычно одного дня ей хватает, чтобы прийти в норму после напряженного периода. А еще очень важен, по мнению Кристины, позитивный настрой.

«Нет, не надо, конечно, изображать девочку-припевочку. Ведь глаза, душу и эмоции не скроешь. Но нельзя вставать утром и засыпать с мыслью, что мне уже не 20 и не 30 лет. Какой ужас! В возрасте можно найти свои плюсы», — поделилась Кристина Орбакайте в беседе с Wday.ru.

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