«Душевный вечер»: Волочкова в мини-шортах блеснула загорелыми ногами

Анастасия Волочкова приехала домой из отпуска. Балерина со своим возлюбленным по имени Олег отдыхала на Мальдивах. Как она призналась ранее, очередная поездка на курортные острова была не запланированной. Блондинка уже приступила к работе и даже успела принять участие в съемках очередной программы. В своем Instagram она поделилась снимком, на котором позировала в мини-шортах из денима, блеснув загорелыми ногами.

«Прекрасный душевный вечер мы провели с командой канала Premier, которая помогала снимать программу «Исповедь». Это очень откровенная и честная программа. Ее можно смотреть в интернете. Не все я успела сказать… И не весь снятый материал вошел в эфир», — написала Волочкова.

больше по теме Прощальный шпагат: грустная Волочкова перед отъездом с Мальдив показала свою фирменную растяжку Балерина две недели отдыхала на райском курорте с бойфрендом Олегом.

Напомним, что недавно Анастасия все-таки показала лицо своего возлюбленного. С ним блондинка познакомилась в прошлом году в нотариальной конторе.

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