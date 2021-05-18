Почти Мальдивы: Волочкова в мини-шортах и с букетом роз запечатлелась в саду

Балерина недавно вернулась из отпуска, но очень тоскует по любимому курорту.

45-летняя балерина Анастасия Волочкова на днях вернулась из отпуска. Две недели беззаботного отдыха в компании любимого артистка провела на Мальдивах – самом любимом курорте звезды. Каждый день Анастасия признавалась в любви райскому острову, его природе и океану, а по возвращении домой загрустила.

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На носу у Волочковой – серия концертов. Но, судя по всему, работа ее не утешает – все мысли о Мальдивах. Практический каждый пост в микроблоге артистки посвящен райскому острову, на котором она отдыхала. На новом снимке балерина позирует в своем саду с букетом цветов, облаченная в топ и мини-шортики.

«Прекрасное возвращение с Мальдив», — подписала фото балерина.

Кстати, на Мальдивах балерина была вместе с таинственным бойфрендом Олегом, за которого в прошлом году собиралась замуж, но с которым рассталась незадолго до своего 45-летия в январе. Скрывать лицо любимого она перестала, и народ смог убедиться, что он – реальный мужчина, а не подставной помощник.

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