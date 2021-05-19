«Требуют крепких мужских рук»: Шейк в стрингах смело оголила наливной «поплавок»

Ирина Шейк — девушка яркая и запоминающаяся. Модель с русскими корнями блистает на мировых подиумах и крутит романы с самыми известными мужчина. В ее копилке отношения с футболистом Криштиану Роналду и голливудской звездой Бредли Купером. Расставшись с последним, манекенщица оставила за собой право воспитывать четырехлетнюю дочку Лею. При этом экс-возлюбленный Шейк часто видится с наследницей. Девочка живет вместе с мамой, однако это не мешает Куперу брать дочь на прогулки и проводить с ней уикенды.

35-летняя модель, надо отдать должное, выглядит сногсшибательно. В Storeis микроблога Ирина поделилась свежим селфи, позировав в ванной. Шейк предстала в стрингах, засветив наливной «поплавок». Поклонники едва поверили своим глазам. Манекенщица призывно оголила «пятую точку», показав, что обладает весьма и весьма соблазнительным телом.

«Пекаря надо отшлепать!», «Говорит, что на диетах не сидит, но при этом выглядит бомбически», «Ее что правда в школе дразнили?! Теперь небось от зависти лопаются», «Вот это налив!», «Какие у вас пышные формы, просто на зависть», «Такой крепкий орешек», «Требует сильных мужских рук», «Оу, стильно», — пишут фолловеры.

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