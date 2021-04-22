Стильно и эффектно: Бузова вслед за Шейк поддержала тренд на кроп-топы

С наступлением тепла в гардеробах многих модниц обосновались кроп-топы. Это укороченная модель маек или футболок, иногда доходящая по своим размерам до бра.

Звезды тоже поспешили обзавестись трендовым элементом одежды. К примеру, супермодель Ирина Шейк накануне позировала в миниатюрном черном кроп-топе, поверх которого накинула пальто.

Ольга Бузова вслед за Ириной Шейк тоже отметилась в миниатюрном кроп-топе, правда, серого цвета. Она отправилась в ресторан в костюме кэжуал-стиля, жакет которого накинула поверх кроп-топа.

И это позволило ей, с одной стороны, предстать в модном аутфите, а с другой – похвастаться рельефным прессом, который девушка так старательно моделирует на тренировках в фитнес-клубе.

Как правильно носить и с чем сочетать трендовые кроп-топы, специально для портала Teleprogramma.pro рассказала стилист Ольга Блок. С ним сочетается любой низ на высокой посадке, главное, чтобы пупок был прикрыт.

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