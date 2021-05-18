«Я просто не знала этой реальности»: Юлия Меньшова шокирована травлей, которую ей объявили «антипрививочники»

Известная телеведущая и актриса Юлия Меньшова на днях поделилась в Instagram хорошей, как она полагала, новостью. Звезда сделала прививку от коронавируса, поскольку в силу профессии много общается с разными людьми и не хочет подвергать риску заражения ни их, ни себя.

Юлия Меньшова никого не призывала следовать ее примеру, а просто донесла до общественности, что такое событие имело место в ее жизни.

Но нейтральная тональность поста не уберегла Юлию Владимировну от хейта, который поверг ее в шок. Она была вынуждена отправлять в бан людей, которые не погнушались пожелать ей смерти.

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Юлия Меньшова опубликовала в сторис Instagram видеообращение, в котором поделилась эмоциями по поводу комментариев на ее странице.

«Это просто потрясение для меня, потому что я просто не знала этой реальности… Оскорбляют из-за того, что я позволила себе сделать прививку и опубликовать пост, что я ее сделала. Хочу расстроить особенно тех, кто хотел «наблюдать за моей медленной смертью с большим удовольствием и вниманием». Ребятки вы уходите в бан! Антипрививочники ведут себя маразматически. Но шок со мной остается… Не могла себе представить размеров разрухи в головах. Хотя по-прежнему никого ни к чему не призываю – делать или не делать прививку личный выбор каждого», — сказала Юлия Меньшова.

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