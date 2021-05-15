«Вот такая у меня обновка»: Юлия Меньшова устроила дефиле в стильном костюме с брюками клеш

Юлия Меньшова может похвастаться моложавым видом в свой 51 год. Она является дочкой актрисы Веры Алентовой, поэтому поклонники не удивляются хорошим генам. Ко всему прочему, она ведет несколько передач на телевидении и играет в театре. Женщина привыкла всегда выглядеть стильно и элегантно. Недавно она вернулась с гастролей в Крыму, где отметилась в повседневном наряде с белым бомбером.

Так как Юлия регулярно появляется на публике, то ей приходится обновлять гардероб, чтобы можно было миксовать наряды и каждый раз представать в новых образах. После поездки телеведущая похвасталась обновкой. Она примерила брючный костюм оверсайз припыленного мятного цвета. Популярные этой весной брюки клеш зрительно вытянули силуэт. Белая футболка свободного кроя и кеды дополнили ее лук.

«В общем, вот такая у меня обновка — летний костюм!», — сказала звезда. «С удовольствием могу дефилировать», — добавила она.

По словам Юлии, ей нравятся наряды отечественных производителей. Она покрасовалась в костюме. К слову, такие наряды в тренде в этом сезоне. Ранее Кристина Орбакайте, Ксения Бородина, Ольга Бузова и другие звезды отметились в похожих костюмах. А поклонники восхитились тем, как выглядит телеведущая. Многие оценили ее образ. «Такая светлая», «Очень вам идет», «Цвет ваш, и фасон ваш», «Какой крутой костюм», «Вы настоящая модель», «Вот это женственность», — отметили подписчики.

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