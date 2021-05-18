«Добавляет образу современности и молодости»: Лорак показала, как составить повседневный лук из базы и трендов

Стилист Анастасия Стар предлагает такой аутфит носить и в пир, и в мир.

Певица Ани Лорак для сценических образов всегда выбирает роскошь и шик. Звезде они очень идут: шикарные вечерние платья подчеркивают стройность и визуально вытягивают силуэт, мини-платья — демонстрируют миру рельефные ноги. Декор нарядов знаменитости — как отдельное произведение фэшн-искусства: стразы, пайетки и стеклярус, бахрома и металлизированные вставки приковывают взгляд и не дают его отвести.

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А вот в повседневности Лорак предпочитает «отдыхать» от фэшн-излишеств. Но это не значит, что ее every-day-образы скучны и однообразны. Даже из базовых единиц одежды она составляет интересные комплекты, и один из них она продемонстрировала накануне в звукозаписывающей студии.

Красотка позировала в черной футболке и синих джинсах. На голове у дивы красовался ее любимый головной убор – бейсболка, а на ногах – черно-белые кеды с кожаными вставками. Стилист Анастасия Стар назвала этот образ «нежный рэпер».

«Базовая одежда — основа гардероба. Судя по комплекту, в котором предстала Ани Лорак, певица точно об этом знает. Бейсболка с надписью — тренд лета-2021. Этот головной убор легко миксуется с платьями, джинсами, юбками, брюками, шортами. Практически со всем! Базовая черная футболка — маст-хэв каждого гардероба. Рекомендую к нему в компанию добавить еще белую, серую и цветную. Самая актуальная модель — прямая футболка из ткани средней плотности. Базовые, но при этом актуальные голубые джинсы — еще один модный +1 в ваш летний шоп-лист.

Трендовая обувь на плоском ходу добавляет образу современности и молодости. Свой образ Ани Лорак завершает крупными цепочками. Аксессуары всегда должны присутствовать в аутфите, это те самые детали, которые добавляют вкуса вашему комплекту.

Образ певицы, считаю, что удался. Я бы назвала его «нежный рэпер». Такая комбинация вещей отлично подойдет для летних прогулок, посиделок в кафе, походов по магазинам и других жизненных ситуаций», — убеждена эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Стар — стилист для девушек-экспертов, основатель бренда украшений Mia Suno. Имеет диплом стилиста «Модной конторы», обучалась у топ-стилиста Юлии Горни курсы «Имидж любитель» и «Имидж любитель – 2. ДНК стилей». Опыт работы — 2 года.

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