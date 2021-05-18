«Родился здоровый мальчик!»: Конор Макгрегор стал отцом в третий раз

Боец уже больше десяти лет состоит в отношениях с одной девушкой, но никак не женится на ней.

17 мая знаменитый ирландский боец смешанных боевых искусств Конор Макгрегор объявил в Instagram, что стал папой в третий раз. Возлюбленная бойца Ди Девлин, с которой он состоит в отношениях с 2008 года, родила 32-летнему мужчине еще одного сына. Мальчика назвали Рианом.

«Клан Макгрегора теперь является семьей из пяти человек. Родился здоровый мальчик! — пишет Конор. —- Малыш и мамочка — «чудо-женщина» — молодцы! Боже, я благодарю тебя за все, что ты даешь мне и моей семье в этом мире».

Добавим. что в у пары уже подрастают четырехлетний сын Конор-младший и двухлетняя дочь Кройя. Правда, что-то долго спортсмен держит мать своих детей в статусе невесты.

Напомним, Макгрегор уже несколько раз заявлял, что завершает карьеру профессионального бойца, однако потом продолжал назначать поединки. Многим поклонникам UFC он запомнился не как успешный спортсмен, а как участник ряда скандалов, любящий привлекать к себе внимание.

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