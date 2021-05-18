«Великолепный выбор»: Хромченко назвала платье, которое никогда не выйдет из моды

В него можно смело инвестировать средства, а потом носить годами.

На передаче «Модный приговор» Первого канала представили вечернее платье в стиле джаз с бахромой и золотыми элементами из пайеток. Эвелина Хромченко похвалила выбор стилистов, заметив, что такой наряд никогда не потеряет своей актуальности.

«Золотое вечернее платье — это всегда великолепный выбор, что бы это ни было: парча, стразы, блестки, пайетки, бисер. Если вы не выходите из размера, это вечная покупка, потому что золото в сезоне всегда», — прокомментировала стилист.

К слову, в этом году актуальны и другие ткани с налетом шика. К примеру, в моде парча, жаккард, гобелен, бархат и шелк.

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