Как выбрать модную куртку-косуху: советы стилиста
Видео
Как сделать «смоки айс» в домашних условиях
Видео

Как превратить пацанку в стильную красотку, покажут на «Модном приговоре»

Первый канал анонсировал выход программы про фэшн-преображение.

Как превратить пацанку в стильную красотку, покажут на «Модном приговоре»
Героиня выпуска – Анна. Фото: Первый канал

Первый канал специально для Teleprogramma.pro подготовил анонс будущих программ «Модного приговора».

18 мая преображаться в студию главного канала придет Мария, которая сама пережила две комы, а теперь пытается помочь детям в своем благотворительном проекте. Наряжаться у нее просто нет времени. Стилисты вернут ей ухоженный вид и желание хорошо одеваться.

19 мая фэшн-суд встретит Анну, которая выглядит, как хулиган. Ради любимого мужа из девушки в вечных джинсах стилисты попытаются сделать нежную леди.

Александр Васильев в шоу «Модный приговор».
Александр Васильев в шоу «Модный приговор». Фото: Первый канал

20 мая в студии появится Валентина, которую мужчины часто обвиняли в лишнем весе, из-за этого она не может построить отношений. Помочь ей наладить взаимодействие с сильной половиной человечества возьмется Первый канал при помощи красивой одежды.

21 мая перед модным судом предстанет сбежавшая из города в деревню Марина. Дама переживает тяжелый развод и не может самостоятельно оправиться от удара. «Модный приговор» протянет руку помощи и ей тоже.

Смотрите также

Тэги

Модный приговорПервый каналПрограмма "Модный приговор"