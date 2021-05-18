Как превратить пацанку в стильную красотку, покажут на «Модном приговоре»

Первый канал специально для Teleprogramma.pro подготовил анонс будущих программ «Модного приговора».

18 мая преображаться в студию главного канала придет Мария, которая сама пережила две комы, а теперь пытается помочь детям в своем благотворительном проекте. Наряжаться у нее просто нет времени. Стилисты вернут ей ухоженный вид и желание хорошо одеваться.

19 мая фэшн-суд встретит Анну, которая выглядит, как хулиган. Ради любимого мужа из девушки в вечных джинсах стилисты попытаются сделать нежную леди.

20 мая в студии появится Валентина, которую мужчины часто обвиняли в лишнем весе, из-за этого она не может построить отношений. Помочь ей наладить взаимодействие с сильной половиной человечества возьмется Первый канал при помощи красивой одежды.

21 мая перед модным судом предстанет сбежавшая из города в деревню Марина. Дама переживает тяжелый развод и не может самостоятельно оправиться от удара. «Модный приговор» протянет руку помощи и ей тоже.

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