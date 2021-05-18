Платья-балахоны, две комы и тяжелый развод: герои «Модного приговора» этой недели

«Последний раз Иван видел жену в платье два года назад»

Вторник. Иван с Марией вместе пережили две комы, в которые попадала Мария. Год она не могла ходить. Несмотря на все трудности, Мария встала на ноги и родила Ивану троих детей. Сейчас мужа возмущает внешний вид избранницы, так она расслабилась и запустила себя. Последний раз Иван видел жену в платье два года назад. Ему снова хочется видеть Марию стильной и ухоженной, но вместо этого

Мария постоянно носит платья-балахоны и свободные штаны. На ее плечах забота не только о семье и детях, но и благотворительный проект. Заветная мечта Марии – помочь всем детям планеты, а на платья у нее просто нет времени. Смогут ли стилисты вернуть прежнюю сексуальную и женственную Марию ее мужу?

«Вместо юбок и платьев она носит вещи черного цвета!»

Среда. Олег недоволен, что его жена кардинально изменилась: вместо юбок и платьев она носит вещи черного цвета, тренировочные костюмы, джинсы и стала выглядеть, как парень-хулиган. Анну же смущает то, что из их отношений ушла романтика. По мнению женщины, муж не уделяет ей должного внимания и все свое свободное время проводит в любимой машине, а не с ней. Смогут ли стилисты превратить пацанку в нежную и стильную красотку?

«Чем тяжелее на душе Валентины, тем длиннее ее ресницы»

В четверг в студии две подруги. «Чем тяжелее на душе Валентины, тем длиннее ее ресницы, и это уже выходит за рамки разумного, — пожаловалась подруга Елена. — В предыдущих отношениях Вале «втирали», что она страшная, жирная, уродливая».

Сейчас Валентина вновь решила впустить в свою жизнь мужчину, но очень мешают комплексы: уже несколько раз она сбегала со свиданий по-английски, испугавшись близких и доверительных отношений. Валентина пытается бороться с комплексами, но пока безуспешно.

«Сидит, как Рапунцель в башне!»

Пятница. Марина хочет спасти подругу Рену. Пять лет назад та пережила тяжелый развод и никак от него не оправится. Она уехала жить в деревню, где сидит, как Рапунцель в башне. «Эту девушку я знаю 24 года, и такая Рена мне не нравится. – Говорит Марина. — Когда я вижу ее в непонятной растянутой кофте, длинной юбке, в сапогах резиновых, в поселке, где туалета нет в доме. Это женщина про шик, роскошь, модельной внешности!»

Подруга уверена, Рена слишком рано поставила на себе крест, решив, что бракованная, спряталась от людей, работает онлайн, закрылась на все засовы. Пора выходить в мир, показать себя во всей красе и отказаться от образа великомученицы. «Когда я жила с мужем, у меня реально будто борьба с ним шла, — рассказала Рена. — Я ходила в магазины самые простые, одевалась там. Муж приводил меня в брендовые магазины, я надевала их раз в неделю, когда мы выходили куда-то вместе, остальное время ходила в дешевых вещах». Сейчас Рена не может понять, ту ли жизнь выбрала, правильно ли сделала, что сбежала от жизни в стиле люкс.

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