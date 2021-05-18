Решилась на преображение: Костенко в рубашке цвета взбесившейся Барби посетила салон красоты

Жена футболиста Тарасова призналась, что давно мечтала о новом цвете волос.

27-летняя модель и телеведущая Анастасия Костенко активно ведет в соцсетях свои микроблоги, где делится секретами красоты, новостями из семейной жизни, а также советами по воспитанию детей. Накануне красотка решилась на бьюти-преображение и показала фолловерам результат похода в салон красоты.

«Я давно хотела это сделать и была в поиске своего мастера. Наконец-то я послушала себя», — написала модель.

Волосы Костенко теперь носят оттенок, сравнимый с эффектом выгоревшего на солнце цвета, который получается на темных волосах. Сама девушка призналась – своим новым отражением в зеркале она очень довольна. И подписчики тоже оценили.

«Супер! Осень идет этот цвет», «Очень красиво», «Вам очень идет», «Окрашивание классное. Вы красивая, вам любой цвет подойдет. Но все же лучше всего брюнеткой», — дали обратную связь подписчики.

В парикмахерскую Костенко отправилась в костюме любимого оттенка розового, который сейчас на самом пике модного Олимпа, – цвета «взбесившейся Барби». Девушка часто наряжается в подобные тона, подчеркивая свою молодость и женственность.

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